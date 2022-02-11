Топ-5 необычных способов поздравить любимого человека с Днем святого Валентина, если нет возможности встретиться лично

Во всем мире 14 февраля отмечают День влюбленных — один из самых романтичных праздников в году. Это отличный повод организовать особенный день для своего возлюбленного — даже если вы не можете провести этот день вместе. Благодаря современным технологиям расстояние не станет помехой празднику. Вместе с мессенджером Viber рассказываем, как поздравить любимого человека, даже если в этот день вы далеко друг от друга.

Виртуальное свидание

Если вы не можете часто видеться с любимыми, вы наверняка регулярно созваниваетесь по видеосвязи. В День всех влюбленных обычный видеозвонок можно превратить во что-то особенное — например, устроить романтический ужин, адаптированный к условиям «новой реальности».

Закажите еду из любимых ресторанов, включите музыку, зажгите заранее припасенные свечи, откройте напитки и не забудьте нарядиться! Все это поможет создать по-настоящему особую атмосферу. Созвониться по видеосвязи со своей второй половинкой или близкими людьми можно в Viber — в мессенджере доступна функция групповых и личных видеозвонков.

Создайте праздничный плейлист

Ностальгируете по временам, когда влюбленные записывали друг другу кассеты с песнями о любви? Благодаря интернету возродить эту традицию совсем несложно! Вам потребуется только подписка на музыкальный стриминговый сервис.

Соберите важные для вашей пары песни, а также мелодии, которые передают ваши чувства, в один плейлист. Или превратите историю ваших отношений в мюзикл, подобрав песни, соответствующие разным этапам, например знакомству и первому свиданию. Музыкальный подарок — то, чем можно наслаждаться каждый день, например слушать по дороге на работу, чтобы будни стали чуточку приятнее.

Совместный просмотр кино

Поход в кино на романтическую комедию — классический способ отметить День всех влюбленных. Такое свидание тоже можно перевести в цифровой формат: на стриминговых сервисах доступно огромное количество фильмов на любой вкус, среди которых каждая пара сможет выбрать подходящий.

Запаситесь напитками и любимыми закусками, устройтесь поудобнее и одновременно нажмите на кнопку Play. Одним из плюсов виртуального похода в кино станет то, что хрустеть попкорном и обмениваться мнениями о происходящем на экране вы сможете, не волнуясь, мешаете другим людям в зале или нет. Если для праздника вы предпочитаете более классические развлечения, можно посмотреть театральную постановку, оперу или балет — их тоже легко найти онлайн.

В мессенджере и социальных сетях есть множество тематических сообществ, которые помогут найти отличные подборки фильмов и сериалов для романтического празднования Дня святого Валентина, — там вы всегда найдете что-то интересное. Наверняка на некоторые из них вы уже подписаны.

Соберите посылку

Подарки в День святого Валентина — далеко не главное. Но с помощью тщательно, с любовью подобранных мелочей можно передать теплые эмоции. Необязательно покупать что-то дорогое, лучше подойти к задаче с фантазией. Например, вместо роз выберите цветы с символическим значением или те, с которыми у вашей половинки связаны теплые воспоминания.

Чтобы сделать подарок особенным, дополните его рукописным письмом — можете быть уверены, что его будут перечитывать много-много раз.

Уникальный стикерпак

Еще один подарок, который точно запомнится вашей половинке, — уникальный праздничный стикерпак в мессенджере. Например, в Viber вы сможете создать его самостоятельно буквально в несколько шагов. Благодаря встроенному редактору стикеров вам не потребуется знание фотошопа — все действия, от редактирования фото до нанесения надписей, можно выполнить прямо в мессенджере. Стикеры могут быть любыми, но объедините их общей темой. Самый беспроигрышный вариант — использовать фото вашей пары или просто фотографию любимого человека.

А еще можно удивить вашего партнера милым фото или забавным видео, используя тематические маски дополненной реальности в Viber, которые были созданы специально к 14 Февраля.

Впрочем, даже обычные стикеры станут прекрасными цифровыми валентинками — самыми важными атрибутами Дня всех влюбленных. Просто выберите подходящую «наклейку» среди множества стикерпаков, доступных в мессенджере (наш фаворит — милое сердечко из официального набора стикеров канала «360» в Viber), и дополните ее видеосообщением с признанием в любви. Ведь главное в День всех влюбленных — настоящие эмоции и чувства.