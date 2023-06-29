Подмосковье 29 июня 2023, 10:42 Научный комплекс для производства лекарств построят в Солнечногорске Застройщик ОАО "Авексима"

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство современного научно производственного логистического комплекса в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. В проект инвестируют 6,5 миллионов рублей.

Как рассказали в ведомстве, площадь объекта превысит 170 тысяч квадратных метров. На предприятии обустроят лаборатории и опытно-промышленные участки для создания новых лекарств. Там будут разрабатывать и производить антимикробные и противоопухолевые препараты, а также лекарства для лечения заболеваний в области кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии и другие.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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