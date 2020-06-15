15 июня 2020, 19:56
Настоящих героев надо знать в лицо. Портреты свыше 300 медработников разместили на билбордах Подмосковья
В Подмосковье вдоль трасс и улиц установили более 300 билбордов с портретами медработников, борющихся с COVID-2019. Среди них не только врачи, фельдшеры и медсестры, но и диспетчеры и водители скорой. Портреты разместили в преддверии Дня медицинского работника, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье, 21 июня.
«Труд медика для нас всегда был ценен, но реалии сегодняшнего дня заставили многих переосмыслить важность работы каждого медицинского работника нашей страны. Наши медики первыми вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Она отметила, что нагрузка на службу скорой помощи значительно выросла. В конце апреля, на пике, когда началось большое количество госпитализаций, число вызовов скорой и неотложной помощи составляло около 15 тысяч в сутки. Для сравнения — ранее их было порядка 7 тысяч.
Без ложной скромности, они — настоящие герои, на счету которых сотни спасенных жизней. И наш долг — помнить об их подвиге, они достойны этогоСветлана Стригунковаминистр здравоохранения Московской области