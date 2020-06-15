Настоящих героев надо знать в лицо. Портреты свыше 300 медработников разместили на билбордах Подмосковья

«Труд медика для нас всегда был ценен, но реалии сегодняшнего дня заставили многих переосмыслить важность работы каждого медицинского работника нашей страны. Наши медики первыми вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что нагрузка на службу скорой помощи значительно выросла. В конце апреля, на пике, когда началось большое количество госпитализаций, число вызовов скорой и неотложной помощи составляло около 15 тысяч в сутки. Для сравнения — ранее их было порядка 7 тысяч.