Более 121 тысячи человек выздоровели от COVID-19 в Москве

За минувшие сутки в Москве еще 2133 человека выздоровели от последствий заражения коронавирусом. Всего столичные врачи вылечили от COVID-19 121 691 пациента.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ситуация с пандемией коронавируса в Москве стабилизировалась. Власти города приступили к первому этапу снятия ограничений. С 9 июня в столице отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. Жители могут свободно передвигаться по городу, однако в Москве все еще действует перчаточно-масочный режим.

На этой неделе число выявленных случаев COVID-19 перевалило за полмиллиона, сообщил телеканал «Царьград». По последним данным, российские медики выявили 520 129 случаев заражения коронавирусом. Всего в России болезнь победил 274 641 человек. Умерли 6829 пациентов.