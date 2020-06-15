Андрей Воробьев рассказал о сложившейся в Подмосковье ситуации с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сложившейся в регионе ситуации с коронавирусом. По его словам, болезнь еще никуда не ушла, но главное, что большинство жителей области понимают: важно делать все, «чтобы не вернуться назад».

«К сожалению, она (коронавирусная инфекция — прим. ред.) еще никуда не ушла и по-прежнему маячит на горизонте. Но главное, что абсолютное большинство жителей области понимают: важно делать все, чтобы не вернуться назад, а для этого каждый должен беречь себя и близких», — рассказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Губернатор рассказал, что за время пандемии в регион приехали порядка 200 врачей из других городов. Воробьев поблагодарил руководителей тех регионов, откуда приехали медики.

Губернатор отметил, что закупка аппаратов ИВЛ под пандемию, проходила с расчетом на то, чтобы потом использовать их в реанимациях.

«Мы сокращаем инфекционные койки, но держим ухо востро. В резерве остается порядка 14 тысяч коек, в том числе 963 с ИВЛ», — рассказал Воробьев, отметив, что это на тот случай, если ситуация с COVID-19 станет хуже или на возможную вторую волну, о которой говорит ряд экспертов.