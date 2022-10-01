«Задача — обеспечить всем необходимым». Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке мобилизованных | 360°

Важное 01 октября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber «Задача — обеспечить всем необходимым». Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке мобилизованных Шойгу, Воробьев и Собянин проверили мобилизационные пункты в Подмосковье

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Мобилизационные пункты начали работать в парке «Патриот» в Одинцове. Подготовленные для резервистов условия проверили министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас востребована совместная работа с Москвой и с Министерством обороны. Наша задача — проявить заботу, обеспечить все необходимое в части быта и, конечно, убедиться, что боевое слаживание, все, что касается военно-учетных специальностей, четко отрабатывается», — сказал Андрей Воробьев.

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Парк «Патриот» не раз помогал Подмосковью решать важные задачи. На пике пандемии там работал ковидный госпиталь, а теперь в знаковом для региона месте будут проходить подготовку мобилизованные из столицы и области.

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«Те рамки, которые у нас сегодня есть, позволят в короткие и сжатые сроки провести частичную мобилизацию. По поручению президента мы сегодня завершаем подготовку по выполнению указа», — заявил Сергей Шойгу.

В жилых корпусах резервисты разместятся на двухъярусных и одноярусных кроватях. Для них подготовили санузлы, душевые, палатки для сушки вещей и другие условия.

«На всех этапах частичной мобилизации мы работаем с Министерством обороны. Во-первых, это выверка всех списков призывников, проверка на точность требований, которые дало министерство и которые заложены в указе президента», — отметил Сергей Собянин.

В регионе работает горячая линия 122, на которой можно получить ответы на все вопросы, волнующие призывников и их семьи.

Мобилизационные пункты в Одинцове

Мобилизационные пункты в Одинцове разместили на базе центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и в выставочном центре «Патриот».

В КВЦ «Патриот» выделили два из четырех выставочных павильонов. Они смогут принять до 2,5 тысячи человек.

Центр «Авангард» разместит у себя три тысячи мобилизованных. Для них подготовили 30 полевых кухонь, 300 туалетов, 40 санузлов, по 10 душевых и армейских палаток для сушки вещей.

Мобилизованные из Подмосковья получат новое снаряжение по поручению Андрея Воробьева. Это 23 вида вещей, важных в бою и быту: обувь, термобелье, спальные мешки, выдерживающие температуру до -30 градусов, баллистические очки, рюкзаки, сапоги, квадрокоптеры и многое другое.

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