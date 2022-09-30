Термобелье, жилеты и квадрокоптеры. Губернатор Подмосковья поручил обеспечить мобилизованных новым снаряжением | 360°

Важное 30 сентября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Термобелье, жилеты и квадрокоптеры. Губернатор Подмосковья поручил обеспечить мобилизованных новым снаряжением Мобилизованные из Подмосковья получат новое снаряжение по поручению Андрея Воробьева

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Мобилизованные жители Подмосковья получили новую амуницию и технику по поручению губернатора Андрея Воробьева. Снаряжение передали Таманской дивизии в Наро-Фоминске. Это 23 вида вещей, критически важных в бою и быту: обувь, термобелье, спальные мешки до -30 градусов, баллистические очки, рюкзаки, сапоги, квадрокоптеры и многое другое.

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Мобилизованных жителей Московской области начали принимать в двух дивизиях — Таманской и Кантемировской. Их по поручению губернатора обеспечивают квадрокоптерами, хозтоварами, приборами и лекарствами еще с февраля, а сейчас эту работу усилили.

Все вещи, которые мы сегодня привезли, нужны и в бою, и в быту. Впереди зима, поэтому в приоритете — теплые вещи, обувь, спальные мешки до -30°С, термобелье. Если что-то понадобится еще — с этим тоже обязательно поможем Андрей Воробьев.

Большинство призывников из Москвы и Подмосковья прибывают в Наро-Фоминск, где располагаются дивизии.

«Парни настроены по-боевому. Они пришли по повестке. Понимаю, что за этим волевым решением у каждого свои тревоги, разные ситуации. Но мы со своей стороны постараемся быть рядом, поддерживать близких, пока резервисты будут на защите», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Он поставил перед дивизиями задачу дооснастить мобилизованных новыми вещами, необходимыми на передовой.

В Подмосковье определили две дивизии для приема мобилизованных с дальнейшим распределением по войсковым частям Подмосковья. Обе — в Наро-Фоминском городском округе.

Это 2-я Гвардейская Таманская мотострелковая дивизия имени Калинина и 4-я Гвардейская танковая Кантемировская дивизия имени Андропова.

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