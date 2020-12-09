Семьям Подмосковья помогут защитить детей от несчастных случаев. Под контролем даже окна

Новая программа может стать и одним из показателей областного рейтинга-50. Работать над единой стратегией будут сразу несколько ведомств. Они объяснят семьям важность наблюдения за детьми, продумают безопасность на улице и в помещениях — вплоть до правильно закрытых окон.

«Я хотела бы вас попросить включить показатель детской безопасности в рейтинг-50 для глав муниципалитетов, чтобы для них это тоже стало одной из приоритетных задач», — обратилась к губернатору уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Андрей Воробьев поддержал предложение и отметил, что оно крайне важное и серьезнее, чем может показаться родителям на первый взгляд. По его словам, глава каждого округа должен понимать, как снизить число несчастных случаев.

Мы должны эту работу настойчиво продолжать. Есть такое выражение: „Предупрежден — значит вооружен“. Казалось бы, все очевидно: нельзя оставлять одного ребенка в доме, если москитные сетки, например, держатся на честном слове. Тема вроде бы мелкая, но очень чувствительная и опасная для малышей Андрей Воробьев.

Губернатор уже обсуждал этот вопрос с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой и президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем. Это стало отправной точкой в разработке программы. После этого в Подмосковье провели подробную аналитику всех несчастных случаев, когда дети получали травмы или погибали.

Отношение родителей

Опросили и самих родителей. Мишонова уточнила, что в исследовании участвовала тысяча родителей от 25 до 50 лет. И 67% из них убеждены в том, что им не нужна дополнительная информация о детской безопасности.

«Еще 14% считают, что дети находятся в полной безопасности. И есть фаталисты, которые вообще предполагают, что делать ничего не надо, потому что от всего не уберечь. А 86% родителей детей до шести лет, что нас очень удивило и насторожило, оставляют периодически детей одних и считают это нормальным», — сообщила она.

По ее словам, основные факторы риска для детей — это дорожно-транспортные происшествия, выпадения из окон, утопления в водоемах и пожары. Каждое из этих направлений будут прорабатывать до мельчайших деталей. А после родителей Подмосковья ждут новые профилактические беседы и собрания. Внимание уделят и детским домам.

Мы за последнее время смотрели на десятки детских домов. И большое количество детей живут в приемных семьях. Мы очень надеемся, что они счастливы, одеты, накормлены. Но при всем при этом многодетным семьям тоже нужна забота. Я вас прошу и этой категории тоже уделить внимание Андрей Воробьев.

В ближайшие годы программу разработают и примут. Анна Кузнецова подчеркнула, что, возможно, «это станет моделью для других регионов России».