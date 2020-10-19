Подмосковные инспекторы поймали 2,9 тысячи нарушителей масочного режима в октябре

С начала октября инспекторы Госадмтехнадзора нашли в Подмосковье 2967 нарушителей масочного режима. Они провели рейды вместе с полицией, общественниками и сотрудниками администраций городских округов.

Как отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов, с начала октября провели уже 773 профилактических рейда. Они охватили 50 муниципалитетов.

По итогам рейдов выявлено 2967 нарушителей масочного режима. По всем случаям проведена разъяснительная работа Олег Баженов.

Он подчеркнул, что проверки организовали в торговых центрах, магазинах, на заправках и железнодорожных станциях.

Вместе с тем инспекторы обнаружили в Московской области 1788 случаев несоблюдения социальной дистанции.

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