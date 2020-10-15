Послание опавшими листьями. Дворник из Химок напомнил жителям о самом важном
Ответ на этот вопрос узнал корреспондент «360». Оказалось, что энтузиастом стал 33-летний дворник Джамшит.
Уже несколько лет он наводит порядок на улице 9 Мая в Химках и знает почти всех местных жителей. С наступлением пандемии он заметил, что людей вокруг стало меньше. Но если появляться в общественных местах, то только с медицинской маской, уверен Джамшит.
Такой ответственности требуют нынешние реалии, и именно об этом дворник регулярно напоминает жителям. А делает он это, конечно, по-своему.
Джамшит хочет, чтобы люди поскорее победили коронавирус. Он сам всегда работает в маске и никогда не болеет.
Сотрудник управляющей компании решил напомнить людям о том, как важно беречь себя, и теперь каждый день оставляет им послания. А когда листья увозит мусоровоз, но с деревьев падают новые, он начинает свою работу сначала.
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