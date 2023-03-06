Подмосковье 06 марта 2023, 17:46 Народные инспекторы выявили 2,7 тысячи нарушений парковки в Подмосковье зимой

Читать 360tv в

За зиму народные инспекторы Подмосковья сообщили в Главное управление содержания территорий о 2705 нарушениях правил парковки автомобилей. Большая часть из них оказалась в Ленинском округе, это 1107 случаев. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Жители оставляли автомобили у детских и контейнерных площадок. Штраф за правонарушение составляет от пяти до 30 тысяч рублей.

Реклама

«Также активную гражданскую позицию проявили в Одинцове — мы получили данные о 479 нарушителях. Чаще всего нам присылали данные о машинах, припаркованных возле контейнерных площадок — 1928 транспортных средств создавали помехи для своевременного вывоза мусора», — сказала глава ведомства.

Реклама

В ГУСТ напомнили, что жители могут сообщить о нарушениях чистоты и порядка в регионе через портал «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядомс ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».