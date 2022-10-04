Коммунальные службы Наро-Фоминска подготовились к зиме | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 15:06 Поделиться Telegram

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Viber Коммунальные службы Наро-Фоминска подготовились к зиме

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Замглавы Главного управления содержания территорий Подмосковья Александр Боровков посетил Наро-Фоминск, чтобы проверить готовность округа к зиме. Результаты оказались положительными, сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Инспекторы оценили готовность коммунальной техники, наличие запчастей для нее, а также уборочный инвентарь и укомплектованность штата дворников, рассказала Светлана Аипова.

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«Проверили наличие маршрутов движения техники. Наро-Фоминский „проседал“ по количеству заключенных контрактов на обслуживание техники, заготовке противогололедного материала и количеству базового инвентаря. Сейчас ситуация улучшилась, продолжаем контролировать», — рассказала она.

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Александр Боровков добавил, что в МБУ «Наро-Фоминск» есть 52 единицы техники, из которых 36 — снегоуборочные. При уборке зимой будут использовать 29 машин. Техника оказалась в хорошем состоянии, а штат оснастили всем необходимым.

ГУСТ будет проводить проверки до 7 октября. Инспекторы оценят готовность округов, которые месяц назад были в красной зоне.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще десять городских округов полностью подготовили к зиме.

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