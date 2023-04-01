Подмосковье 01 апреля 2023, 13:50 Надземный пешеходный переход построят для жителей подмосковной деревни Федоровки

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Строительство выезда из деревни Юрлово обсудили на встрече со специалистами Минтранса Подмосковья в Химках. Отдельно рассмотрели вопрос о надземном пешеходном переходе для жителей деревни Федоровки, возведение которого планируется начать уже в мае.

Беседа прошла в формате «вопрос — ответ». Обсудили проектные решения, строительно-монтажные работы, схему организации движения на время работ, а также сроки реализации проекта. В Минтрансе отметили, что отдельное внимание уделили графику возведения надземного перехода, которым будут пользоваться жители деревни Федоровки. Ожидается, что подрядчик выйдет на объект в мае.

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Выезд из деревни Юрлово станет частью проекта по улучшению транспортной ситуации на Пятницком шоссе. Протяженность новой автодороги составит 1,5 километра. На примыкании к Пятницкому шоссе построят одноуровневую кольцевую развязку, сделают устройство водопропускных труб через реку Баньку в районе Федоровки. Обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Новая дорога соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, улучшит транспортную доступность прилегающих жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы без пробок. Завершение работ планируется в третьем квартале 2024 года.

Уже в этом году в Химках запустят МЦД-3. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что это важное событие, запланированное на август.