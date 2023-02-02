Подмосковье 02 февраля 2023, 11:17 Выездную дорогу из деревни Юрлово в Химках достроят в 2024 году

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Первый этап строительства выезда из деревни Юрлово стартовал в Химках на дороге Пятницкое шоссе — Саврасово — М-10 „Россия“. Работы планируют завершить в третьем квартале 2024 года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорога станет частью проекта по улучшению транспортной ситуации на Пятницком шоссе. Она соединит его с новым направлением, которое также начнут строить в этом году.

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Глава министерства Алексай Гержик рассказал, что по проекту будет реконструировано 700 метров шоссе, построено 1,5 километра четырехполосной дороги вдоль деревни Федоровки.

«Дорога улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок», — заявил он.

При строительстве учтут транспортную доступность коттеджных поселков и жилых комплексов. В месте примыкания дороги к Пятницкому шоссе создадут кольцевую развязку и мост через реку Баньку. Кроме того, обустроят пешеходную зону и велодорожку, появятся две автобусные остановки и надземный пешеходный переход.

Для улучшения транспортной ситуации на Пятницком шоссе реализуют еще четыре проекта. Это дублер трассы, а также строительство и реконструкция трех дорог в деревне Сабурово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к 2024 году в Подмосковье построят еще четыре путепровода над железной дорогой. Они появятся в Апрелевке, Опалихе, Аникеевке и поселке Быково.

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