Надземный переход начали строить на Лобненском шоссе возле терминала В аэропорта Шереметьево

Строители приступили к возведению надземного пешеходного перехода возле терминала В аэропорта Шереметьево в Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«В соответствии с проектом на Лобненском шоссе будут построены четыре надземных пешеходных перехода. С учетом планирующегося расширения проезжей части и увеличения интенсивности движения транспортных потоков надземные переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что параллельно ведется строительство левой стороны мостового перехода через реку Мещериху протяженностью 25 метров.

Ранее в полном объеме было выполнено устройство правой стороны моста. Полностью завершить строительство нового искусственного сооружения планируется в третьем квартале 2022 года. Открыть движение на объекте планируют в четвертом квартале этого года.

После открытия объектры увеличится пропускная способность Лобненского шоссе, время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно сократится на 30 минут.

Ранее глава Подмосковья отметил, что в регионе увеличат темпы уборки дворов и дорог после зимы.