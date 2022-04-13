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    13 апреля 2022, 20:18

    Надземный переход начали строить на Лобненском шоссе возле терминала В аэропорта Шереметьево

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Строители приступили к возведению надземного пешеходного перехода возле терминала В аэропорта Шереметьево в Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Надземный переход начали строить на Лобненском шоссе возле терминала В аэропорта Шереметьево

    Работы ведутся в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

    «В соответствии с проектом на Лобненском шоссе будут построены четыре надземных пешеходных перехода. С учетом планирующегося расширения проезжей части и увеличения интенсивности движения транспортных потоков надземные переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

    Он добавил, что параллельно ведется строительство левой стороны мостового перехода через реку Мещериху протяженностью 25 метров.

    Надземный переход начали строить на Лобненском шоссе возле терминала В аэропорта Шереметьево | Изображение 1

    Ранее в полном объеме было выполнено устройство правой стороны моста. Полностью завершить строительство нового искусственного сооружения планируется в третьем квартале 2022 года. Открыть движение на объекте планируют в четвертом квартале этого года.

    После открытия объектры увеличится пропускная способность Лобненского шоссе, время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно сократится на 30 минут.

    Ранее глава Подмосковья отметил, что в регионе увеличат темпы уборки дворов и дорог после зимы.