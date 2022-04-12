Время в пути на автомобиле из Долгопрудного в Шереметьево сократится на 10 минут

В Долгопрудном до 20 мая проведут мероприятия по улучшению дорожной ситуации, что позволит в том числе сократить время в пути до Шереметьево на 10 минут. Об этом в ходе оперативного совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщила зампредседателя правительства Анна Кротова.

«Для улучшения дорожно-транспортной ситуации в Долгопрудном в рамках проекта по устранению „глупых пробок“ быстрыми решениями проведем реорганизацию дорожного движения. За счет оперативных мероприятий до 20 мая время в пути для автомобилистов из Долгопрудного в Шереметьево сократится на 10 минут», — сообщила Анна Кротова.

31 марта в ходе поездки губернатора Подмосковья в аэропорт Шереметьево сотрудник аэропорта Игорь Матырин рассказал о проблемах транспортной доступности Долгопрудного при поездках на работу. Ежедневно порядка 500 человек ездят на работу в Шереметьево из Долгопрудного, при этом время в час пик на дорогу из-за пробок увеличивается в среднем в два раза — до 45 минут. Аналогичным маршрутом пользуется еще треть жителей Долгопрудного, а это порядка 60 тысяч человек.

К улучшению транспортной ситуации уже приступили и ликвидировали «лежачих» полицейских на улице Озерной. В течение месяца на Новом шоссе отрегулируют и модернизируют светофор — он станет «умным» и будет подстраиваться под текущую дорожную ситуацию. На Стародмитровском шоссе изменят схему движения, на Московской улице перенесут светофор и сделают карман для поворота налево.

Также произвели ремонт дорожного покрытия на трех железнодорожных переездах на пути к аэропорту — на Новом шоссе, улицах Южной и Озерной, что позволило втрое увеличить пропускную способность.

За лето в округе отремонтируют 16 дорог общей протяженностью более 10 километров, в том числе в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«Транспортная ситуация к концу года улучшится с завершением строительства четырех объектов в Лобне, в том числе путепровода в составе Северного обхода, расширением участка Лобненского шоссе, строительством кольцевого пересечения и подземного пешеходного перехода в районе аэропорта Шереметьево. После реализации Северного обхода Лобни транспортная нагрузка на Новом шоссе уменьшится на 30%, и в целом нагрузка на дороги округа снизится, так как это позволит ездить до аэропорта, минуя Новое шоссе», — добавила Анна Кротова.

В 2023 году планируется приступить к проектированию второго этапа реконструкции Стародмитровского шоссе. В ее рамках планируют расширить до четырех полос и улицу Московскую, и Стродмитровское шоссе. Это позволит сократить проезд с 20 до пяти минут.