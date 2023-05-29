29 мая 2023, 10:21
Надземные переходы построят на дороге от Лобни до аэропорта Шереметьево
Подмосковье получило в собственность 18 земельных участков площадью пять гектаров для завершения реконструкции дороги Лобня — аэропорт Шереметьево. Ее расширят до четырех полос и построят мостовой переход через реку Мещериху.
По словам глав Минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой, реконструкция дороги началась по поручению губернатора Андрея Воробьева.
Реклама
«Автомобильная дорога позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, а также сократить время в пути от Лобни к аэропорту Шереметьево и обратно», — добавила она.
Дорогу расширят с двух до четырех полос, построят мостовой переход через реку Мещериху, а также два надземных пешеходных перехода возле деревни Носово и терминала В.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Строительство
Дороги
Недвижимость
Реклама
Реклама