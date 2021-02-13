Надувную крышу на теннисном корте в Щелкове сняли с высоты птичьего полета. Видео

В Щелкове из-за снега просела надувная крыша на теннисном корте на пристройке в ТЦ. Сотрудники МЧС засняли видео с места события.

На кадрах видно, что крыша почти полностью покрыта снегом. Левая ее часть просела под тяжестью осадков. Ранее в СМИ писали, что произошло обрушение кровли. Но городская администрация опровергла эту информацию.

«Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт. Людей, находившихся внутри, эвакуировали», — сообщили в ведомстве.

Известно, что из-за образовавшегося сугроба частично порвалась матерчатая крыша. С места ЧП сразу же эвакуировали 60 человек. Никто не пострадал. По последней информации, в здании сейчас никого нет.

На месте работает комиссия по ЧС под руководством заместителя председателя комиссии Леонида Киселева, а также спасатели и представители коммунальных служб городского округа.

Сегодня Подмосковье засыпало снегом. Из-за непогоды на подмосковных федеральных трассах образовались пробки. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до воскресенья.