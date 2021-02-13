Администрация Щелкова и МЧС опровергли обрушение кровли в ТЦ

Просела надувная крыша на теннисном корте на пристройке в ТЦ на Центральной улице в Щелкове. Таким образом, информация об обрушении не соответствует действительности. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области. Обрушение опровергли и в администрации Щелкова.

В МЧС по Московской области опровергли информацию об обрушении в торговом центре в Щелкове.

«Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт. Людей, находившихся внутри, эвакуировали», — отметили в ведомстве.

Проседание произошло из-за большого слоя снега, сообщили «360» в администрации Щелкова. Также матерчатая крыша частично порвалась. С места ЧП сразу же эвакуировали 60 человек. Никто не пострадал.

Сейчас внутри здания никого нет. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работает комиссия по ЧС под руководством заместителя председателя комиссии Леонида Киселева. Также приехали спасатели и представители коммунальных служб городского округа.

Ранее СМИ сообщали, что в ТЦ обрушились конструкции, а под завалами могли находиться работники и посетители.