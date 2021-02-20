Надои молока в Подмосковье запланировали увеличить на 12% за год

Подмосковье запланировало увеличить надои молока до 800 тысяч тонн в год к началу 2022-го. Это на 12% больше, чем прежде.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. Рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тысяч тонн, но надеемся, что будет 800 тысяч тонн Сергей Воскресенский. Таким образом, по его словам, производство молока вырастет на 12%. Этого удастся достичь благодаря развитию ферм. Ранее Воскресенский проверил строительство сырного кластера в Дмитрове. На полную мощность его планируют запустить уже в 2022 году.