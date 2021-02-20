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    20 февраля 2021, 15:16

    Надои молока в Подмосковье запланировали увеличить на 12% за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье запланировало увеличить надои молока до 800 тысяч тонн в год к началу 2022-го. Это на 12% больше, чем прежде.

    Надои молока в Подмосковье запланировали увеличить на 12% за год | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тысяч тонн, но надеемся, что будет 800 тысяч тонн

    Сергей Воскресенский.

    Таким образом, по его словам, производство молока вырастет на 12%. Этого удастся достичь благодаря развитию ферм.

    Ранее Воскресенский проверил строительство сырного кластера в Дмитрове. На полную мощность его планируют запустить уже в 2022 году.