20 февраля 2021, 15:16
Надои молока в Подмосковье запланировали увеличить на 12% за год
Подмосковье запланировало увеличить надои молока до 800 тысяч тонн в год к началу 2022-го. Это на 12% больше, чем прежде.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.
Рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тысяч тонн, но надеемся, что будет 800 тысяч тонн
Сергей Воскресенский.
Таким образом, по его словам, производство молока вырастет на 12%. Этого удастся достичь благодаря развитию ферм.
Ранее Воскресенский проверил строительство сырного кластера в Дмитрове. На полную мощность его планируют запустить уже в 2022 году.