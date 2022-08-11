Начинающим фермерам бесплатно помогут создать хозяйство в Подмосковье

Фермерам Подмосковья продолжают оказывать поддержку. Так, начинающим фермерам бесплатно помогут выбрать направление деятельности и подберут подходящий участок на консультациях Центра компетенций региона. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Юрий Умеренко рассказал, что помощь новичкам окажет Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

«Это своеобразная кузница кадров для фермерского сообщества. Начинающим помогут определиться с направлением деятельности, подберут земельный участок и помогут оформить права на него, составят бизнес-план, окажут помощь в подготовке пакета документов для участия в гранте», — рассказал Юрий Умеренко.

Консультации готовы провести и уже действующим хозяйствам. Им расскажут о том, как эффективно консолидировать меру господдержки, а также помогут с подачей документов на субсидии, кредит и лизинг. Умеренко добавил, что центр также проведет выездные мероприятия с участием представителей министерства.

Узнать подробнее о работе центра можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расширении программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут бесплатно арендовать землю для своих хозяйств.