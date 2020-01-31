Смело, красиво, удобно. Набережную в Орехово-Зуеве благоустроят по необычному проекту

Новую набережную жителям Орехово-Зуева обещал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он свое слово держит, поэтому теперь в центре города начались масштабные работы.

«Мы приведем в порядок исторический центр Каширы и Серпухова, построим набережную в Орехово-Зуеве», — заявил ранее Андрей Воробьев.

Орехово-Зуево — город на востоке Подмосковья, граничащий с Владимирской областью. Это центр легкой промышленности начала ХХ века с населением чуть больше ста тысяч человек. Но в центре города сразу бросается в глаза постройка из красного кирпича. Некогда самое главное здание, вокруг которого и вырос город, фабрика Саввы Морозова теперь стала старой, заброшенной и доставляет много проблем.

«Обычно фабрики запускаются за счет крупного инвестора, и потом делается комфортная среда вокруг, чтобы фабрикой можно было пользоваться. Здесь ситуация другая. Фабрика не может запуститься сама по себе, поскольку Орехово-Зуево небольшой город. И здесь стояла задача сделать благоустройство номером один, чтобы оно запустило процессы внутри фабрики», — рассказал архитектор Алексей Воробьев.

Алексей — молодой архитектор, из таких, кому работа снится по ночам. Перед ним поставили нетривиальную задачу, ведь деньги выделили только на благоустройство набережной, которую как раз закрывает длинное здание фабрики. Алексей должен был сделать так, чтобы именно набережная позволила зданию развиваться.

«Все, что обычно располагается внутри фабрики — музыкальные площадки, торговля, общественные функции, которые притягивают людей, — мы были вынуждены вытащить на набережную», — отметил Алексей Воробьев.

За работой над благоустройством набережной пристально следят местные жители. Активных граждан в стотысячном городе хватает. Они узнают последние подробности, напрямую общаясь с администрацией города.

«Интересно, что происходит и в какую форму эту все превратится. Потому что никогда такого не было в той части города, которую я сейчас наблюдаю. Очень странно, что там что-то меняется», — заявил местный житель Алексей Франгулов.

В администрации за работой тоже следят внимательно, ведь этот проект в своем роде уникальный.

«Принципиальное отличие этого масштабного проекта заключается в том, что мы подходим к реке. Обычно такого не происходит. А здесь получается, что создается набережная 800 метров в длину, которая даст возможность перемещаться с одного моста на другой», — сообщил заместитель главы администрации Орехово-Зуевского г. о. Максим Гуцул.

Источник фото: телеканал «360»

Первую очередь набережной сдадут уже в конце этого года. Кроме пешеходной зоны, скамеек и лежаков, хотят даже организовать прокат катамаранов и небольших лодок для сплавов по Клязьме.

А вообще, в этом году планируют благоустроить более 60 объектов в 47 муниципалитетах Московской области. Уже начали работы в Королеве, Ивантеевке, Кашире и Серпухове. Так, под стук молотка и шум двигателя преображаются подмосковные города.