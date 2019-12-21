Скейт-площадка и детский городок. Обновленный Парк 30-летия Победы открылся в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве презентовали обновленный Парк 30-тилетия Победы. Для гостей приготовили развлекательную программу, зимнюю выставку, игры и конкурсы.

Это самый современный местный объект благоустройства, говорит глава города и лично проводит экскурсию.

«Пирс рядом с рекой Клязьма — это уникальный объект, первый такой объект. И мы видим, что он большим спросом пользуется, несмотря на то, что погода достаточно прохладная», — сказал Геннадий Панин, глава городского округа Орехово-Зуево.

Площадь парка — почти 9 гектаров. Финансирование благоустройства — это подарок губернатора на столетие города. А вот каким будет облик зоны отдыха, решали сами жители. Говорили, не верят, что такое можно сделать в Орехово-Зуеве.

Источник фото: телеканал «360»

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Кстати, зона детского городка на этапе проектирования волновала жителей особенно. Первый день — и яблоку негде упасть. Качели, гамаки, веревочный парк — везде счастливая детвора. Конечно, есть развлечения и для ребят постарше. Большую скейт-площадку уже облюбовали экстремалы на досках и самокатах. Раньше, говорят, катались, где придется. А теперь у них, наконец, появилось свое место.

Веселье и гуляния обещают каждые выходные — Парк 30-летия Победы станет площадкой «Зимы в Подмосковье». Участники «Активного долголетия» тоже найдут себе занятие. Например, скандинавская ходьба или велопрогулки. А летом на набережной появятся кабинки для переодевания, чтобы любители позагорать чувствовали себя комфортно.