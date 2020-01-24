Лабиринты из растений и лавочки в форме лебедей. Парков в Подмосковье стало в 4 раза больше

В Московской области построили 100 парков. Еще в 2014 году в Подмосковье было всего лишь 25 парков. Когда стали обустраивать новые зоны отдыха, решили посоветоваться с теми, для кого они предназначены. Так, каждое новое благоустройство на территории городского округа обсуждают с жителями.

В Подмосковье 74 городских округов. Получается, что парков больше. Но так и должно быть. Ведь такие общественные пространства всегда становятся местом притяжения людей в любое время года.

«Самое важное — это сделать такое общественное пространство, которое будет устраивать жителей. Потому что житель — это основной пользователь общественных пространств. И об этом говорит президент, и в послании это было. Это тот подход, когда важно обсуждать с жителями то благоустройство, которое будет происходить на территории города или поселка», — сказал Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом году в Московской области открыли 8 новых парков, среди которых парк «Подрезково» в Химках, парк «Победы» в Орехово-Зуеве, Крестов брод в Рошале. Последний стал по настоящему прорывом в сфере паркового искусства. За основу взяли исторический образ Санкт-Петербурга. Там появились лабиринты из растений, лавочки в форме лебедей и романтичные воздушные качели. Там же воссоздали уникальный парк мегалитов, в котором можно увидеть легендарные валуны Рюриков, камень-волновик и другие интересные экземпляры, которые нашли в окрестных лесах.

«Важно, чтобы в каждом муниципальном образовании Подмосковья, появился свой любимый и благоустроенный парк. Такие, как „Елочки " в Домодедово, Лазутинка в Одинцово или Пехорка в Балашихе. Решить эту проблему можно за счет превращения заброшенных лесных зон в рекреацию», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Как это, например, сделали в Одинцовском городском округе, открыв в прошлом году там парк Раздолье. Несколько лет назад здесь был заброшенный лес, где местные жители занимались спортом. Местные власти спросили их: чтобы они хотели получить на этой территории. В результате, в парке появились именно те объекты, которые хотели сами любители спорта в Одинцово.

„Просто сказка такая, приезжаю. Все привыкли, что вот Рублевка… Такое место. туда лучше не соваться. И тут вдруг — пожалуйста — электричка рядом, вход бесплатный, подъехать удобно. Куча площадок“, — сказал Юрий Кудинов, актер.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году реконструкция и создание новых парков, скверов и пешеходных зон продолжится. Особое внимание власти обещают уделить набережным.

„Из наиболее интересных и крупных проектов можно назвать благоустройство в Балашихие, в центральной части, и территории возле храма, как раз где мы сейчас находимся. Очень интересный проект запланирован в Королеве, у водоканала. Продолжаться работы по благоустройству набережной в Солнечногорске“, — сказал Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

А более детальные планы можно будет услышать во время очередного обращения губернатора Московской области, которое состоится 29 января.