Пешеходную часть набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве благоустроят к концу лета

Благоустройство пешеходной зоны на набережной реки Клязьмы в Орехово-Зуеве завершат к концу лета. Ее вид начали менять в 2019 году. За это время сделали воркаут-площадку, амфитеатр, велодорожки. А за безопасностью стали следить через видеокамеры.

Сейчас это место притяжения любителей активного или тихого отдыха. Особенно много здесь молодежи — ребята занимаются воркаутом, катаются на велосипедах, роликах, скейтах.

А кто-то увлекается экстремальными видами спорта. Подростки показали свои трюки губернатору Московской области Андрею Воробьеву, а он рассказал им о том, что вскоре благоустройство полностью завершат.

Наверное, самое большое количество запросов мы получаем по развитию городской среды. Мы вкладываем большие средства в каждый город, чтобы люди смогли гулять, отдыхать и получать положительные эмоции в любое время года Андрей Воробьев.

На особом контроле и безопасность. На набережной появились подпорные стены, современное освещение, видеокамеры.

«Мы сейчас общались с представителями правоохранительного блока. В Орехово-Зуеве преступность упала практически в три раза. За счет того, что меняется облик города. За счет того, что освещение, видеонаблюдение. Дальше будем наращивать эту программу», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, благоустроенные пространства сразу меняют культуру в городах. И это один из ключевых запросов жителей.

Для людей главное — перемены

«Еще не так давно Орехово-Зуево был таким — скажу, может, и неприятно, но абсолютно справедливо — богом забытым углом. Неухоженным. Но глава проследил, чтобы все было сделано, и собственников убедил в том, что должно быть красиво. Сначала они сопротивлялись, а теперь сами гордятся тем, что сделали», — отметил губернатор Подмосковья.

Отдельно он обратил внимание на развитие местного бизнеса. По словам Воробьева, сейчас в Орехово-Зуево приходит малый бизнес. Открывают рестораны, кафе и не только.

Ключевая задача — сделать так, чтобы и наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное, чтобы жители области видели перемены Андрей Воробьев.

В Орехово-Зуеве Воробьев проверил реконструкцию стадиона «Знамя труда» и масштабное обновление «Зимнего театра».