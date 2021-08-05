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    05 августа 2021, 18:29

    Пешеходную часть набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве благоустроят к концу лета

    Анастасия Аброськина

    Благоустройство пешеходной зоны на набережной реки Клязьмы в Орехово-Зуеве завершат к концу лета. Ее вид начали менять в 2019 году. За это время сделали воркаут-площадку, амфитеатр, велодорожки. А за безопасностью стали следить через видеокамеры.

    Пешеходную часть набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве благоустроят к концу лета | Изображение 1

    Сейчас это место притяжения любителей активного или тихого отдыха. Особенно много здесь молодежи — ребята занимаются воркаутом, катаются на велосипедах, роликах, скейтах.

    А кто-то увлекается экстремальными видами спорта. Подростки показали свои трюки губернатору Московской области Андрею Воробьеву, а он рассказал им о том, что вскоре благоустройство полностью завершат.

    Пешеходную часть набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве благоустроят к концу лета | Изображение 2

    Наверное, самое большое количество запросов мы получаем по развитию городской среды. Мы вкладываем большие средства в каждый город, чтобы люди смогли гулять, отдыхать и получать положительные эмоции в любое время года

    Андрей Воробьев.

    На особом контроле и безопасность. На набережной появились подпорные стены, современное освещение, видеокамеры.

    Пешеходную часть набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве благоустроят к концу лета | Изображение 3

    «Мы сейчас общались с представителями правоохранительного блока. В Орехово-Зуеве преступность упала практически в три раза. За счет того, что меняется облик города. За счет того, что освещение, видеонаблюдение. Дальше будем наращивать эту программу», — сказал Воробьев.

    По словам губернатора, благоустроенные пространства сразу меняют культуру в городах. И это один из ключевых запросов жителей.

    Для людей главное — перемены

    «Еще не так давно Орехово-Зуево был таким — скажу, может, и неприятно, но абсолютно справедливо — богом забытым углом. Неухоженным. Но глава проследил, чтобы все было сделано, и собственников убедил в том, что должно быть красиво. Сначала они сопротивлялись, а теперь сами гордятся тем, что сделали», — отметил губернатор Подмосковья.

    Пешеходную часть набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве благоустроят к концу лета | Изображение 4

    Отдельно он обратил внимание на развитие местного бизнеса. По словам Воробьева, сейчас в Орехово-Зуево приходит малый бизнес. Открывают рестораны, кафе и не только.

    Ключевая задача — сделать так, чтобы и наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное, чтобы жители области видели перемены

    Андрей Воробьев.
    Пешеходную часть набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве благоустроят к концу лета | Изображение 5

    В Орехово-Зуеве Воробьев проверил реконструкцию стадиона «Знамя труда» и масштабное обновление «Зимнего театра».