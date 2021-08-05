Родина российского футбола. Как ремонт изменил жизнь стадиона «Знамя труда» в Орехово-Зуеве

Стадион «Знамя труда» — знаковое место Орехово-Зуева. Этот город известен как родина российского футбола. В прошлом году там обустроили самое современное поле для игр. Масштабная реконструкция изменила жизнь не только молодых, но и пожилых ценителей спорта.

Источник фото: телеканал «360»

Прошлой осенью стадион полноценно обновили, создав здесь футбольное поле с подогревом, универсальную площадку для волейбола с баскетболом, трибуны на 2,5 тысячи мест, зал для гимнастики.

«После реставрации появился полный тренировочный цикл. Два стадиона, поле с подогревом. И очень важно, что с шести вечера остается время для простых людей. Для тех, кто любит футбол и приходит заниматься сам. Очень много молодежи и очень много ветеранов», — рассказал старший тренер детской школы клуба «Знамя труда» Павел Зотов.

Источник фото: телеканал «360»

Все параметры сделали стадион подходящим для проведения матчей в любое время суток. Большую реконструкцию провели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и теперь он приехал в гости к ребятам, которые тренируются уже на современном поле.

Когда-то и мы были пацанами — помним о том, что если нет досуга, то все это превращается в какие-то плохие привычки. Ключевая задача — сделать так, чтобы наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное, чтобы жители видели перемены Андрей Воробьев.

Он пообщался с юными футболистами и гимнастами. Дети и подростки показали, чего смогли добиться в новых условиях.

Источник фото: телеканал «360»

Когда современных спортивных центров не было, некоторые ребята уезжали в другие города с развитой инфраструктурой, чтобы встать на путь профессионального развития. Теперь все условия есть в своем родном городе.

«Здесь же, считается, родина футбола в России. И нам важно было не просто поле сделать, а именно с подогревом, чтобы сезон продолжался почти без перерывов», — сказал Воробьев.

Реконструкция стадиона «Знамя труда» в Орехово-Зуеве

Сейчас на территории стадиона есть зона для занятий легкой атлетикой, площадка для тенниса, новый спортивный зал на 400 квадратных метров.