Жизнь после застоя. «Зимний театр» с вековой историей отреставрировали в Орехово-Зуеве

«Зимний театр» отреставрировали в Орехово-Зуеве. Это культурный центр с большой историей, начавшейся еще в 1912 году. Остались последние штрихи ремонта, но уже полностью преобразили зрительный зал, гардеробную, библиотеку, фасад. Обновить облик здания губернатор Андрей Воробьев обещал на встрече с жителями.

Театр Орехово-Зуева пережил самые непростые времена, когда здесь были и грибок, и плесень, и разруха. Сейчас в нем полные залы и современная техника.

Один из старожилов подмосковного театра — народный артист России Виктор Сухоруков. Его профессиональный путь начался именно в этих стенах. Тогда он был еще подростком.

Сюда я пришел в 12 лет. Отсюда уходил в жизнь, в армию, возвращался. <…> Сегодня я пришел в „Зимний театр“ и даже ахнул. Потому что таких преобразований, таких изменений я не видел в своей жизни Виктор Сухоруков.

Он напомнил, что театр построили в начале прошлого века для рабочего класса. Он пережил советский период, время застоя, а теперь в него вновь вдохнули жизнь.

«Оно было, существовало, кипело. Но наступил период тишины, безмолвия, пустоты, какой-то потерянности, никчемности, даже ненужности. Распада! Второй этап — когда я лично говорил: „Ну сделайте, ну помогите, ну покрасьте, помажьте, поменяйте…“. А мне вдруг власть говорит: „Ломать надо! Тут плесень, грибок, тут все в бедственном положении, не восстановить!“ И третий этап — посмотрите, что сегодня происходит в этом „Зимнем театре“. Ахнете! Поэтому я лично приехал из Москвы, чтобы встретиться с Андреем Воробьевым и пожать ему руку», — поделился актер.

А губернатор отметил, что главное — талант самих актеров и их умение, желание оживить старинные стены.

Это легендарный театр, которому уже более 100 лет. В свое время выпускник Виктор Иванович Сухоруков обратил внимание на его состояние, пригласил меня. Сегодня все в достойном виде — сцена работает, театр работает. А для города это очень важно Андрей Воробьев.

К ремонту и восстановлению культурного центра приступили в 2017 году. Уже отреставрировали фасад, крышу, зрительный зал, фойе, гардероб, лестницы, двери и все остальные элементы.

«То, что случилось с этим зданием, — это наглядный показатель того, кто руководит, как, какие замыслы у человека (губернатора региона — прим. ред.), какие мечты и как он относится к жизни, свету, людям, делу», — добавил Сухоруков.

Сейчас в «Зимнем театре» обновляют гримерные комнаты для артистов и фойе второго этажа. За весь период ремонта работу центра не останавливали ни на минуту.