Пожилым жителям будут помогать с оформлением пропусков для поездок на дачу в Подмосковье. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ситуация везде разная, мы приняли ряд мероприятий, мы поможем людям, которые старше 65 лет, оформить пропуска и уехать на дачу. Тем более уже сейчас теплые дни. Когда человек находится на воздухе, на природе, это лучше. Сидеть в четырех стенах — это мучение, особенно, когда это продолжается второй месяц», — рассказал Андрей Воробьев «360».

Губернатор подчеркнул, что власти делают все, чтобы ослабить режим изоляции, чтобы семьи могли гулять в определенном режиме. Но пока что главная задача — не допустить эскалации распространения коронавируса.

«Последние 5-7 дней рост составляет 5,3-5,7%. Нужно дальше работать. Всем нам, не только врачам, прежде всего думать о безопасности, что это не шутки», — подчеркнул Воробьев.

Ограничения из-за коронавируса ввели в Московской области с 28 марта, они действуют до 12 мая. Это значит, что выходить из дома можно только по уважительной причине, а для использования любого транспорта нужно оформить цифровой пропуск. Для людей старше 65 лет этот режим начал действовать на несколько дней раньше, поскольку именно они находятся в группе риска.

В Московской области, по информации на 7 мая, выявили 17 432 случая заражения коронавирусом. Только за сутки зафиксировано больше 840 новых больных.