Спрос на отдых в Подмосковье вырос на майские праздники

В период майских праздников жители Москвы решили провести выходные ближе к природе. Отдых они запланировали в Подмосковье. В регионе почти не осталось свободных номеров в отелях.

Поездки и осмотр достопримечательностей Московской области обусловлены, в том числе коронавирусными ограничениями, сообщил сайт Vesti.ru.

Ко всему прочему, в Подмосковье много вариантов, как весело и с пользой провести свободные от работы дни.

В Коломне, например, появилась экскурсия на советском мотоцикле. Проект запустил музей-резиденция «Арткоммуналка». Желающих прокатят на мотоцикле «ИЖ Юпитер-3», дадут примерить шлемы 1960-х и сделать черно-белый снимок на фотоаппарат «Смена».

В Роспотребнадзоре назвали загородный отдых на майские праздники хорошим решением, учитывая сохранение рисков распространения коронавируса.