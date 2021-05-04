Роспотребнадзор посоветовал проводить майские праздники за городом или на даче
Отдых за городом или на даче в майские праздники — хорошее решение, учитывая сохранение рисков коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.
Прогулки и общение в семейном кругу на открытом воздухе не несут значительного риска. Но большое скопление людей даже вне помещений потенциально опасно, отметили в ведомстве.
Менять маски в жаркую погоду нужно чаще, так как они быстро становятся влажными и теряют защитные свойства. А от использования масок темного цвета летом лучше и вовсе отказаться.
В Роспотребнадзоре при этом посоветовали ограничить контакты. В ведомстве отметили, что многократное посещение гостей может увеличить риск инфицирования.
«Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», — указано в рекомендациях.
Маска не может нарушить теплообмен, поэтому бояться получить тепловой удар из-за средств индивидуальной защиты не стоит. Носить маски по-прежнему необходимо в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию.
Роспотребнадзор ранее сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в пяти регионах.