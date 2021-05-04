Роспотребнадзор посоветовал проводить майские праздники за городом или на даче

Отдых за городом или на даче в майские праздники — хорошее решение, учитывая сохранение рисков коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Прогулки и общение в семейном кругу на открытом воздухе не несут значительного риска. Но большое скопление людей даже вне помещений потенциально опасно, отметили в ведомстве.

Менять маски в жаркую погоду нужно чаще, так как они быстро становятся влажными и теряют защитные свойства. А от использования масок темного цвета летом лучше и вовсе отказаться.

В Роспотребнадзоре при этом посоветовали ограничить контакты. В ведомстве отметили, что многократное посещение гостей может увеличить риск инфицирования.

«Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», — указано в рекомендациях.

Маска не может нарушить теплообмен, поэтому бояться получить тепловой удар из-за средств индивидуальной защиты не стоит. Носить маски по-прежнему необходимо в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию.

Роспотребнадзор ранее сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в пяти регионах.