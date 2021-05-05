Коломна запустила экскурсию на советском мотоцикле

Экскурсия на советском мотоцикле появилась в Коломне. Ее посвятили теме местного конструктивизма, а первым участником стала министр культуры Подмосковья Елена Харламова. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Музей-резиденция «Арткоммуналка» запустил экскурсионную программу «Коломенский конструктивизм», а это возможность прокатиться на мотоцикле «ИЖ Юпитер-3», примерить шлемы 1960-х и сделать черно-белый снимок на фотоаппарат «Смена». Маршрут проходит по местам, где сохранилась архитектура в стиле конструктивизма Елена Харламова. Елена Харламова рассказала, что участники экскурсии смогут выпить краснодарский чай из термоса и послушать, как звучит магнитофон ИЖ-303. Маршрут экскурсии будет насыщенным, поскольку, по словам Харламовой, в 1920–30-х годах в Коломне построили полтора десятка зданий в стиле конструктивизма.