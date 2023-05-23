Подмосковье 23 мая 2023, 17:19 «Внимание отдаленным территориям». Андрей Воробьев — о благоустройстве в Озерах Губернатор Воробьев рассказал о благоустройстве в Озерах

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Благоустройство трех локаций начнется в Коломенском городском округе в этом году, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это набережная реки, лесопарк вблизи СНТ «Победа» и сквер рядом с администрацией.

Озеры — знаковый город в Коломенском округе. Это одна из отдаленный территорий Подмосковья, а они, как отметил Воробьев, нуждаются в усиленном внимании.

Большое внимание всегда уделяем благоустройству не только больших, но и малых городов, отдаленных территорий. В прошлом году в Озерах обустроили сквер «Арбат». Андрей Воробьев

В сквере появился «сухой» фонтан, обновили лавочки, плитку, освещение, высадили новые деревья и кустарники.

«Рад, что жители включились в процесс, — предлагали свои идеи, как сделать лучше», — подчеркнул губернатор.

В 2021 году в Озерах благоустроили парк «Сосновый бор», а его название подобрали сами жители. Теперь там есть современные велосипедные дорожки, амфитеатр, площадка для выгула собак, скейт-парк, детские игровые места и воркаут-зоны.

«В этом году у нас большие планы на благоустройство общественных пространств в Подмосковье — начнем работы на 60 объектах. Это пешеходные зоны, площади, скверы, парки, набережные», — добавил Андрей Воробьев.

По его словам, запланировали открытие шести обновленных лесопарков, установку 135 детских площадок, благоустройство территорий вблизи 24 станций МЦД-3 и МЦД-4 и не только.

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