Аварийно-спасательные работы завершили в Ногинске после взрыва газа

В Ногинске специалисты завершили аварийно-спасательные работы у дома № 9а, где накануне утром взорвался газ. В здании с четвертого по первый этаж обрушились перекрытия. Погибли семь человек.

Работы вели круглосуточно силами личного состава подразделений ГУ МЧС России по Московской области, отряда «Центроспас», ЦСООР «Лидер», Ногинского спасательного центра МЧС России, ГКУ МО «Мособлпожспас», уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Для поиска попавших под завалы задействовали кинологов с собаками. Для анализа полученных зданием повреждений использовали инженерную технику и мобильный диагностический комплекс «Струна». Помощь пострадавшим и их семьям оказали психологи МЧС.

«В ходе разбора завалов спасателями <…> обнаружены тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализировано шесть человек», — сказали в ведомстве.

Для проведения аварийно-спасательных работ задействовали 467 человек и 114 единиц техники.

Взрыв в девятиэтажном панельном доме раздался утром 8 сентября. Пострадавшие и лишившиеся жилья люди получат помощь от губернатора Московской области. Управляющую компанию, которая обслуживает взорвавшуюся многоэтажку, проверит подмосковная Госжилинспекция. После случившегося в Богородском городском округе объявили трехдневный траур.