Пострадавшим при взрыве дома в Ногинске девочкам подарили самокат и велосипед

Глава Богородского округа Игорь Сухин привез подарки девочкам, которые пострадали в результате взрыва в жилом доме в Ногинске. Сейчас дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Накануне навестить девочек приезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они попросили у него самокат и велосипед: самокат захотела старшая сестра, а велосипед — младшая. Подарки доставил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Младшая девочка сразу же села на велосипед и попыталась прокатиться по палате. Сухин спросил у родителей пострадавших, как они себя чувствуют. Мама ответила, что все хорошо. Она добавила, что в больнице им комфортно. При этом отец девочек, который постоянно к ним приходит, отметил, что поддерживает детей, потому что они боятся оставаться одни.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате обрушились три этажа одного из-подъездов — со второго по четвертый. Погибли семь человек, еще 20 получили различные травмы — шесть их них находятся в больнице. Спасатели продолжают разбирать завалы — планируется, что это завершится до конца дня.