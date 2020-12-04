«Мы можем все!» Подмосковный оркестр народных инструментов «Русские узоры» отметил 50-летие

Источник фото: телеканал «360»

История коллектива «Русские узоры» началась еще в 1959 году — тогда выпускники и учащиеся Московского областного культурно-просветительского училища объединились в оркестр русских народных инструментов. Руководителем ансамбля стал преподаватель, заведующий оркестровым отделением Владимир Зозуля, он возглавлял его до 2017 года. В 1970 году на основе учебного оркестра был создан профессиональный коллектив, который вошел в состав Московской областной филармонии.

«Мы изъездили всю область вдоль и поперек, администраторы нам столько концертов делали. Мы выполняли, перевыполняли. Была норма — 15 концертов. Первые лет 45 все были „Русские узоры“ да „Русские узоры“. Потом пришла молодежь, пришла другая музыка», — вспоминает солист оркестра Валерий Сочейкин.

Источник фото: телеканал «360»

«Русские узоры» уникальны тем, что исполнители, наряду с обычными инструментами русского народного оркестра (домрой, баяном, балалайкой), используют до двухсот старинных инструментов, которые изготовлены самими музыкантами. Среди духовых — это рожки, свирели, свистульки, жалейки; среди ударных — ложки, хлопушки, трещотки, кокошники, барабанки и другие.

Источник фото: телеканал «360»

«На русских народных инструментах, академических инструментах можно сыграть все, что угодно! Все думают, что сейчас опять „Коробейники“ будут, ну „Калинка“ какая-нибудь, русская рубашка, медведь и водка. Нет! Мы можем все! Мы можем джаз, мы можем фолк, мы можем оперу, мы можем романс, мы можем аккомпанировать любым абсолютно инструментам», — подчеркнул художественный руководитель, дирижер оркестра «Русские узоры» Илья Рейбарх.

Аккомпанировать роялю, саксофону и оперным солистам «Русские узоры» решили и в день своего юбилея. Со сцены звучали произведения Брамса, Уэббера и даже Баха.

Источник фото: телеканал «360»

Поскольку пандемия диктует новый формат выступлений, зрители могут посмотреть трансляцию концерта на сайте Московской областной филармонии.