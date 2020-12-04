Украинцы полюбили российскую поп-музыку за развлекательную составляющую

Украинцы любят слушать российскую музыку. Это выяснили специалисты сервиса Spotify и видеохостинга YouTube. Причем речь идет в основном о поп-музыке.

По мнению Путинцева, такие предпочтения объясняются «развлекательностью» российского контента. Украинские исполнители хотят заставить слушателя думать, а не веселить. Это не самое плохое свойство в музыке, уверен продюсер. Просто подобная философия мешает развивать музыкальную индустрию.

Украинские певцы думают о «просвещении», а музыканты в России предпочитают зарабатывать на искусстве деньги.

Для многих слушателей песни на украинском языке звучат, как «шароварщина», заявил Путинцев. По этой причине композиции кажутся непривлекательными и некачественными. Свою роль играет и желание украинских исполнителей копировать удачные российские номера. Продюсер видит в этом ошибку, поскольку лучше ориентироваться не на локальный российский рынок, а на общемировой.