Боярский заявил, что артистов нельзя призывать в армию

Службу в армии сочли помехой творческому развитию. Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов. Так представители профессии смогут начать работать в этой сфере как можно раньше.

Боярский заметил, что деятелям культуры не стоит мешать развиваться. Свое мнение народный артист России высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Специалисты должны начинать работать, чем раньше — тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии», — заявил он, допустив возможность запрета на призыв артистов в армию.

Подобный опыт уже есть у Южной Кореи, где отсрочку от службы получили звезды кей-поп-музыки. Музыкантам и другим представителям культурной сферы разрешили до 30 лет неотрывно заниматься своим делом. Давать или нет отсрочку, власти решают индивидуально по каждому артисту.

В осенний призыв российскую армию пополнят 128 тысяч новобранцев. Во время призыва военные учтут полученный в весеннюю кампанию опыт, который позволит «не пустить» в армейские ряды коронавирусную инфекцию.