Подмосковье 20 ноября 2023, 12:58 «Мы должны подготовить все». Губернатор призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах Губернатор Воробьев поручил подготовить Подмосковье к Новому году Правительство Московской области

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Важно подготовить Московскую область к встрече Нового года и позаботиться о комфорте туристов, которые приедут на зимние каникулы. Губернатор Андрей Воробьев предложил обсудить на оперативном совещании организационные вопросы.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал он.

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На совещании заслушают доклады министерств благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта Московской области о подготовке к зимнему периоду и новогодним праздникам.

Ежегодно для жителей и туристов организуют программу «Зима в Подмосковье». В одних только Химках с декабря по февраль проведут более 350 народных гуляний и культурных мероприятий. По итогам прошлого сезона почти 300 человек получили «паспорта путешественника» и выбрали самого активного участника.