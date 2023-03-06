Подмосковье 06 марта 2023, 16:05 Почти 300 участников проекта «Моя зима в Подмосковье» получили «Паспорта путешественника»

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В Московской области завершился проект «Моя зима в Подмосковье». Всего в рамках акции с 1 января по 25 февраля в регионе провели 20 культурных и спортивных мероприятий в девяти городских округах. За это время участники получили почти 300 «Паспортов путешественника».

По условиям проекта в течение двух месяцев участникам нужно было посетить как можно больше мероприятий в Подмосковье. С перечнем всех программ можно было ознакомиться на туристическом портале welcome.mosreg.ru. В список вошли спортивно-массовые, исторические, культурные и другие мероприятия.

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По итогу проекта главным путешественником Московской области стала Фарида Хасанова. Она посетила восемь мероприятий, прошедших за два месяца.

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