Подмосковье 07 июня 2023, 12:59 «Мы должны быть рядом»: Андрей Воробьев заявил о важности поддержки семей участников СВО Губернатор Подмосковья Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества» Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Подмосковное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» открылось 31 мая в Красногорске. Его главная задача — оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям по самым важным вопросам. О важности этой работы напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям.

«Вы знаете, что указом президента в каждом регионе создан государственный фонд поддержки участников СВО „Защитники Отечества“. У нас он заработал 31 мая в Красногорске, возглавляет его Ольга Владимировна Ермакова, супруга героя, командира», — заявил Андрей Воробьев.

Реклама

Глава Подмосковья добавил, что также в каждом округе работают центры поддержки, куда могут обратиться военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, а также их родные.

«Что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, рядом, и решать самые важные вопросы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фонд «Защитники Отечества» создали по инициативе президента России Владимира Путина. Отделения организации появились во всех регионах страны.

Во время открытия филиала в Подмосковье губернатор Андрей Воробьев отметил, что задача сотрудников фонда — оказать максимальное содействие в решении любых вопросов от бойцов и их близких.

«Фонд создавали, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Наша задача — максимально оказать содействие, потому что понятно, что, например, после ранений требуется адаптация. Мы будем стараться сделать все, чтобы и бойцы, и их семьи чувствовали себя комфортно», — заявил глава региона.

Всего с начала работы в подмосковное отделение фонда обратились 50 человек.