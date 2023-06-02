Важное 02 июня 2023, 15:52 «Облегчить получение ответов». Андрей Воробьев — о задачах фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о задачах фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье

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Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» — новая структура в Подмосковье, созданная для поддержки участников СВО и их семей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников, отметив, что задача — оказать максимальное содействие в решении любых вопросов от бойцов и их близких.

В филиале фонда в Московской области предусмотрели не только полноценную помощь от специалистов, но и пункт проката средств реабилитации, кабинет психолога, МФЦ.

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«Фонд создавали, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту — это была его идея. Мы ее реализовали, так же как и другие регионы. Очень надеюсь, что все это будет удобно, полезно», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Областное отделение фонда открыли в Красногорске 1 июня. В первый день туда обратились шесть человек, а диспетчеры приняли 17 звонков.

Наша задача — максимально оказать содействие, потому что понятно, что, например, после ранений требуется адаптация. Мы будем стараться сделать все, чтобы и бойцы, и их семьи чувствовали себя комфортно. Андрей Воробьев

Государственный фонд «Защитники Отечества» появился в апреле этого года по указу президента. Задача структуры — персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей бойцов.

Филиал в Подмосковье возглавила Ольга Ермакова — представитель областного штаба Комитета семей воинов Отечества.

«У нас есть целая сеть социальных координаторов в городских округах, которые будут закреплены за каждой семьей. Это неравнодушные люди, готовые помочь нашим ребятам почувствовать себя здесь защищенными», — рассказала она.

Как обратиться в фонд?

Фонд принимает заявки по номеру 8 (498) 602-00-23. Кроме того, можно написать на электронную почту 50-gosfond@mail.ru.

Когда координаторы получают обращения, за каждым из них закрепляют ответственного исполнителя.

Хотелось бы сказать большое спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Помещение было подобрано максимально быстро, ремонт проведен в кратчайшие сроки. Ольга Ермакова

В филиале фонда можно получить помощь с оформлением мер социальной поддержки, трудоустройством, оказанием услуг на дому, юридической и психологической поддержкой, оформлением инвалидности, получением лекарств, протезов и не только.

Здесь трудятся работники МФЦ, юристы, психологи, медики и социальные координаторы, которые прошли специальное обучение в филиале РАНХиГС в Красногорске.

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