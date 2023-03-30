Подмосковье 30 марта 2023, 17:14 Музыкальные школы Подмосковья получили 123 набора новых инструментов Фото предоставлено Министерством имущественных отношений Московской области / Пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

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Еще 123 набора музыкальных инструментов передали музыкальным школам Подмосковья. Их получили учреждения Павловского Посада, Королева, Егорьевска, Ступина, Люберец и других округов.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, инструменты поставили в школы 34 муниципалитетов. В комплексы вошли пианино «Михаил Глинка М-3» и тарелки Orchestral 16, которые используют в составе духового и большого симфонического оркестра. Инструменты имеют высокое качество звучания и долговечны в использовании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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