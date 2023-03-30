30 марта 2023, 17:14
Музыкальные школы Подмосковья получили 123 набора новых инструментов
Еще 123 набора музыкальных инструментов передали музыкальным школам Подмосковья. Их получили учреждения Павловского Посада, Королева, Егорьевска, Ступина, Люберец и других округов.
Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, инструменты поставили в школы 34 муниципалитетов. В комплексы вошли пианино «Михаил Глинка М-3» и тарелки Orchestral 16, которые используют в составе духового и большого симфонического оркестра. Инструменты имеют высокое качество звучания и долговечны в использовании.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.
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