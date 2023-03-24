Подмосковье 24 марта 2023, 11:27 Мужчину с застрявшим в бронхе куриным позвонком спасли в Воскресенске Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина в возрасте 60 лет поступил в больницу Воскресенска с пневмонией. Рентген и КТ показали, что в его бронхах находится инородное тело — им оказался куриный позвонок.

Кость спровоцировала воспаление легких, мужчине экстренно провели эндоскопию. Как рассказала врач Сергей Фролов, пациент подавился около месяца назад.

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«Инородное тело острыми краями впилось в мягкие ткани, спровоцировало воспаление, из-за чего просвет бронха уменьшился. И извлечь куриный позвонок сразу не получилось», — сказал он.

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Мужчину подключили к аппарату ИВЛ и под наркозом извлекли куриный позвонок. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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