Подмосковье 19 мая 2023, 11:28 Мужчину с тяжелой анемией и полиорганной недостаточностью спасли в Сергиевом Посаде Пресс-служба ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская районная больница"

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Пациент с тяжелой анемией и полиогарной недостаточностью поступил в больницу в Сергиевом-Посаде. У мужчины был низкий уровень гемоглобина из-за заболевания крови.

Несколько дней пациент плохо себя чувствовал и жаловался на слабость и головокружение. Заведующая терапевтическим отделением Екатерина Корчемкина рассказала, что в больницу он поступил в бессознательном состоянии из-за кислородного голодания мозга. Ему диагностировали тяжелую анемию.

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«Иногда больные анемией на протяжении долгого времени ощущают повышенную утомляемость, слабость, но не обращаются к врачу. Это может приводить к тому, что на момент поступления в стационар уровень гемоглобина у них крайне-низкий. А это приводит в свою очередь к тому, что начинают страдать органы и ткани организма — гемоглобин удерживает и доставляет кислород к тканям, а обратно в легкие транспортирует углекислый газ», — объяснила она.

Пациента подключили к аппарату ИВЛ, а допобследование показало двустороннюю пневмонию, сердечную и почечную недостаточность.

Мужчине провели антибактериальную, мочегонную и гормональную терапию, а также переливание крови. Его состояние улучшилось, и он был выписан под наблюдение врача.

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