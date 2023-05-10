Подмосковье 10 мая 2023, 12:42 Мужчину с отрезанными болгаркой пальцами спасли в Кашире ПС Минздрава МО

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Мужчина в возрасте 56 лет поступил в больницу в Кашире с двумя оторванными пальцами на левой кисти и ранами. Травму он получил при неосторожном обращении с болгаркой.

Врачи госпитализировали мужчину в травматологическое отделение и провели ему реплантацию потерянных пальцев, которые пациент принес с собой в банке. По словам заведующего Константина Смирнова, пальцы зафиксировали в функционально выгодном положении при помощи спиц.

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«Затем восстановили сосуды, сшили вены, артерии, тем самым восстановили функции конечности. Операция прошла успешно и заняла около 2,5 часа», — сказал он.

Врачи смогли успешно провести операцию и сохранить подвижность кисти. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и будет выписан после реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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