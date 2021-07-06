Мужчину с острым инфарктом спасли в Подмосковье после клинической смерти

Пациента в состоянии клинической смерти, наступившей из-за острого нижнего инфаркта миокарда, спасли врачи в Красногорске. Все началось с жжения в области сердца и боли в груди, но мужчина вызвал скорую помощь лишь спустя два часа.

Врачи сразу доставили 58-летнего пациента в Красногорскую городскую больницу № 1. К тому времени его состояние стало критическим.

Медики выявили острый инфаркт миокарда, осложнившийся кардиогенным шоком. Это отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики Андрей Ларин.

«Мы сразу же начали проводить коронарографию. У пациента обнаружили острую окклюзию правой коронарной артерии и критический стеноз ствола левой коронарной артерии — это основная артерия, питающая сердце. То есть были тромбоз и сужение просветов сосудов», — объяснил врач.

По словам Ларина, его состояние прогрессивно ухудшалось.

Несмотря на проводимое лечение, наступила клиническая смерть пациента. Были начаты реанимационные мероприятия при помощи специального аппарата, который позволил обеспечить стабильное кровообращение Андрей Ларин.

Параллельно врачи продолжали оперировать мужчину — в результате его удалось спасти. Кровоток по обеим артериям восстановили.

Сделать это помогла слаженная работа хирургов, кардиологов и реаниматологов. Состояние улучшилось, и на седьмые сутки пациента выписали на амбулаторное лечение.