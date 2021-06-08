Мужчину с переломами 8 ребер и позвоночника спасли в Пушкино

Подмосковные врачи спасли мужчину, который, пытаясь починить крышу дачного дома, по неосторожности упал. У него выявили переломы позвоночника, восьми ребер и повреждение легкого.

Сотрудники скорой помощи доставили пациента в Московскую областную больницу имени Розанова. У него, кроме серьезных травм ребер, был перелом грудного отдела позвоночника.

Об этом рассказала нейрохирург больницы Нина Вознесенская. Реаниматологи приводили пострадавшего в чувства несколько дней и выполнили операцию для стабилизации позвонков при помощи транспедикулярных винтов.

С одной стороны, был перелом позвоночника — значит, постельный режим. А с другой — ребра, которые требовали активизации во избежание застойной пневмонии. Этот замкнутый круг мы сумели разорвать Нина Вознесенская.

Мужчине уже лучше. Он идет на поправку и восстанавливается после операции. Как отмечают врачи, на время придется отказаться от сложных дел, но легкие дачные работы выполнять удастся.

«Все прошло успешно. Пациент уже расхаживается. Пневмонию мы избежали. Ребра, конечно, еще поболят», — объяснила Нина Вознесенская.

Мужчина поделился, что, по его мнению, Нина Вознесенская сотворила чудо.

Пообщавшись в палате с соседями, я узнал, что к Нине Николаевне едут лечиться уже со всего Подмосковья. И теперь я понимаю почему. Она сотворила чудо, собрав позвоночник почти что по кусочкам. Она дает надежду и поднимает на ноги пациент.

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