Мужчину с редкой врожденной патологией носоглотки спасли в Пушкино

Мужчину с редкой врожденной патологией спасли врачи Московской областной больницы имени Розанова. У него обнаружили кисту носоглотки. Это так называемая сумка Торнвальда — ее диагностируют у 5% пациентов.

Вдобавок у мужчины, попавшего ко врачам в Пушкино, нашли искривление перегородки носа и полипы в пазухах, сообщил заведующий ЛОР-отделением Богдан Кулешов.

Он проводил операцию мужчине. По словам Кулешова, сумка Торнвальда формируется еще на 10-й неделе эмбрионального развития. Причем сначала может не быть симптомов.

Пациент поступил в больницу с несколькими жалобами. Это затруднение носового дыхания и постоянная головная боль. При более тщательном обследовании выявили целый букет заболеваний, в том числе кисту.

Такие случаи бывают редко. Сумку Торнвальда мы диагностируем в среднем один-два раза в год Богдан Кулешов.

Основной метод лечения — хирургический. Пациенту врачи выполнили операцию по исправлению перегородки носа и удалению кисты.

Уже через несколько дней мужчине стало лучше, а головные боли почти исчезли.

«Полипы попробуем контролировать медикаментозно. Уже в случае неэффективности метода проведем эндоскопическое удаление из пазух носа», — объяснил Кулешов.

Сейчас пациент дома, но врачи продлжают наблюдать за его состоянием. Неприятные симптомы у мужчины практически исчезли.