Мужчину с редкой врожденной патологией носоглотки спасли в Пушкино
Мужчину с редкой врожденной патологией спасли врачи Московской областной больницы имени Розанова. У него обнаружили кисту носоглотки. Это так называемая сумка Торнвальда — ее диагностируют у 5% пациентов.
Вдобавок у мужчины, попавшего ко врачам в Пушкино, нашли искривление перегородки носа и полипы в пазухах, сообщил заведующий ЛОР-отделением Богдан Кулешов.
Он проводил операцию мужчине. По словам Кулешова, сумка Торнвальда формируется еще на 10-й неделе эмбрионального развития. Причем сначала может не быть симптомов.
Пациент поступил в больницу с несколькими жалобами. Это затруднение носового дыхания и постоянная головная боль. При более тщательном обследовании выявили целый букет заболеваний, в том числе кисту.
Такие случаи бывают редко. Сумку Торнвальда мы диагностируем в среднем один-два раза в год
Основной метод лечения — хирургический. Пациенту врачи выполнили операцию по исправлению перегородки носа и удалению кисты.
Уже через несколько дней мужчине стало лучше, а головные боли почти исчезли.
«Полипы попробуем контролировать медикаментозно. Уже в случае неэффективности метода проведем эндоскопическое удаление из пазух носа», — объяснил Кулешов.
Сейчас пациент дома, но врачи продлжают наблюдать за его состоянием. Неприятные симптомы у мужчины практически исчезли.