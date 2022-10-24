Муж главы городского округа Истра ушел добровольцем в зону СВО | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 12:56 Муж главы городского округа Истра ушел добровольцем в зону СВО Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о добровольной мобилизации мужа главы Истры Пресс-служба губернатора Московской области

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Супруг главы городского округа Истра Татьяны Витушевой отправился добровольцем в зону специальной военной операции. В данный момент он находится в Белгородской области, где проходит необходимую подготовку. Об этом стало известно из диалога главы округа и губернатора Московской области Андрея Воробьева в ходе заседания правительства.

«У Татьяны Семеновны [Витушевой] муж офицер, он добровольцем пошел служить», — заявил Воробьев.

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Он подчеркнул, что сейчас глава городского округа Истра оказывает всестороннюю поддержку женам военнослужащих и готова отвечать на все вопросы.

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«Она стала главным центром поддержки и занимается женами военнослужащих и волонтерами, чтобы максимально оказать поддержку и ответить на все вопросы», — добавил губернатор.

Семьи мобилизованных жителей Московской области получают всестороннюю поддержку. Для них запустили специальную горячую линию «122», а также открыли специальный раздел на портале «Добродел», где жители могут получить ответы на все интересующие их вопросы о частичной мобилизации.

Кроме того, в каждом городском округе Московской области открыли специальные Центры помощи с участием сотрудников социальных служб, юристов и психологов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и членов правительства пристально следить за ситуацией и незамедлительно приходить на помощь, в случае необходимости.

В качестве примера губернатор рассказал о последней беседе с семьей военнослужащего. Супруга и родители мобилизованного рассказали ему о кредитах и ипотеке. Воробьев подчеркнул, что все эти вопросы необходимо решить и давать развернутые и понятные ответы жителям.