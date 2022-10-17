Андрей Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открыли в Подмосковье | 360°

Важное 17 октября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Андрей Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открыли в Подмосковье

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Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открыли во всех округах Московской области по решению губернатора Андрея Воробьева. Поддержку окажут социальные работники, юристы, волонтеры, психологи.

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Всего в Московской области развернули 60 штабов. Задача — проактивно оказать помощь семьям призванных на специальную военную операцию.

У каждой семьи свои вопросы: кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что перед сотрудниками центров стоит задача оперативно, чутко и доходчиво оказать поддержку. Она может быть как психологической или юридической, так и материальной, включая все положенные выплаты.

Семьям мобилизованных и добровольцев помогут устроить ребенка в детский сад без очереди, решить проблемы с банковскими картами, выплатами и не только.

Поддержку можно получить и с доставкой продуктов, лекарств на дом, с выгулом домашних питомцев. Подмосковье задействовало в помощи семьям мобилизованных около двух тысяч волонтеров.

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