Андрей Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открыли в Подмосковье | 360°

Все новости

Важное

17 октября 2022, 17:14

Новые взрывы прозвучали в Одессе

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Реклама

Спецоперация

17 октября 2022, 17:01

Россиянам объяснили, как оформить отсрочку от мобилизации при смене работы

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Важное

17 октября 2022, 13:42

Андрей Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открыли в Подмосковье

Читать 360tv в

Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открыли во всех округах Московской области по решению губернатора Андрея Воробьева. Поддержку окажут социальные работники, юристы, волонтеры, психологи.

Реклама

Всего в Московской области развернули 60 штабов. Задача — проактивно оказать помощь семьям призванных на специальную военную операцию.

У каждой семьи свои вопросы: кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб

Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что перед сотрудниками центров стоит задача оперативно, чутко и доходчиво оказать поддержку. Она может быть как психологической или юридической, так и материальной, включая все положенные выплаты.

Семьям мобилизованных и добровольцев помогут устроить ребенка в детский сад без очереди, решить проблемы с банковскими картами, выплатами и не только.

Поддержку можно получить и с доставкой продуктов, лекарств на дом, с выгулом домашних питомцев. Подмосковье задействовало в помощи семьям мобилизованных около двух тысяч волонтеров.

Семья

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама